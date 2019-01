Patrick Cutrone, attaccante del Milan, parla al match program ufficiale dei rossoneri in vista della sfida con il Napoli: "Una gara difficile, conosciamo il valore del Napoli e sicuramente cercheremo di prepararla al meglio. Con la mentalità giusta. Io il veleno e Gattuso la grinta? Il mister intende la cattiveria con cui devo andare su ogni pallone, quando attacco verso la porta. Abbiamo cattiveria diversa diciamo (ride, ndr)".



SUI TIFOSI - "Il loro affetto? Fondamentale, e apprezzo tantissimo che mi vogliano così bene. Li ringrazio tantissimo".



SULLA CHAMPIONS - "Il campionato è lungo, pensiamo gara dopo gara. Sicuramente abbiamo fatto una prova importante a Genova che non era facile".



SULLA SUA CRESCITA - "Quanto sono cresciuto? Tanto, sicuramente, mi sento migliorato grazie al mister, ai miei compagni e ai loro consigli. Ho cercato di allenarmi al massimo in ogni allenamento"