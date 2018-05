L'attaccante del Milan, Patrick Cutrone ha dichiarato a RaiSport dal ritiro della Nazionale Under 21: "Torno con il solito spirito, che sia Under 21 o Nazionale maggiore do sempre il massimo. E' sempre un onore vestire la maglia azzurra. Di Biagio crede molto in me e dovrò ripagare la sua fiducia in ogni partita. La sfida alla Francia? E' un test di alto livello, incontriamo dei grandi giocatori, lavoreremo insieme per metterli in difficoltà".



"A livello di esperienza, campionato ed Europa League mi hanno aiutato tantissimo. Non mi aspettavo i 18 gol stagionali, ma ho sempre lavorato per fare questo. Non ho ancora fatto niente, voglio fare di più, ci lavorerò. Sono felice anche per aver raggiunto la doppia cifra in campionato, questi gol sono merito della squadra perché sono i compagni che mi mettono in condizione di fare gol. Il mio ruolo? Sono una punta centrale ma mi adatto, se la squadra ha bisogno gioco esterno. Dove devo migliorare? In tante cose, ci lavorero con il mister e mi metterò a disposizione per fare ancora meglio".