Secondo quanto riferito da Milantv, la formazione rossonera è tornata ad allenarsi questa mattina a Milanello. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro defaticante in palestra. I giocatori che non sono partiti titolari ieri, invece, hanno sostenuto una seduta sul campo rialzato. Ospite della seduta il c.t dell'under 21 Gigi Di Biagio.



CUTRONE AI BOX - Per quanto concerne i singoli da segnalare l'assenza di Patrick Cutrone. Il trauma alla caviglia sinistra non è stato superato al 100%, l'attaccante classe 1998 è in dubbio anche la prossima trasferta di Empoli prevista per giovedì sera.