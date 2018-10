Gonzalo conta i minuti, perché se fosse per lui le giocherebbe tutte. Campionato, Europa League o Coppa Italia: non fa differenza. Del resto è così che va da cinque anni a questa parte: volete trovare Higuain seduto in tribuna per tre volte di fila causa infortunio? Tornate indietro di 125 gol e tre maglie. Maggio 2014, prima stagione in Italia: il Pipita gioca e vince la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, esce a 20’ dalla fine per un problema a una tibia che gli dà fastidio da un po’ e l’annata napoletana si chiude lì; niente Cagliari, Samp e Verona (ultime tre di A), ma all’orizzonte c’è un Mondiale cui non si può mancare, la cautela è d’obbligo. Da allora a oggi, l’uomo bionico si è concesso rarissime e brevissime pause per acciacchi fisici (mai più di due gare), ecco perché tornare a calpestare il prato è diventata la sua dolce ossessione: le condizioni migliorano e l’ottimismo sale, servirà ancora qualche ora di lavoro per capire quanto è vicino il rientro.



In agenda non ci sono Coppe del Mondo da giocare, ma un derby, fra tre domeniche, che può rimodulare le coordinate della stagione: troppo importante arrivarci al top della condizione e con l’infiammazione alla vecchia cicatrice del flessore definitivamente alle spalle. Gli stop con Empoli e Sassuolo hanno sortito l’effetto sperato, Higuain è in ripresa e oggi proverà con il gruppo: se il sorriso si allargherà (il Pipa non ha perso il buon umore, nonostante la comprensibile amarezza per il guaio muscolare che lo ha tenuto ai box sul più bello), la palla passerà a Gattuso. Che dovrà scegliere, lui sì, tra coppa e Serie A: giovedì a San Siro arriva l’Olympiacos e domenica toccherà al Chievo, è ragionevole aspettarsi di rivedere l’argentino almeno in panchina in una delle due gare. Al momento, la seconda opzione sembra quella più verosimile, anche perché Rino potrà convocare «solo» 18 giocatori per la sfida con i greci e lì davanti è già coperto: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, al centro del tridente del Milan ci sarà Patrick Cutrone, ormai pienamente recuperato.