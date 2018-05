ha dichiarato da Firenze a un evento in memoria di Niccolò Galli: "Abbiamo raggiunto il minimo obiettivo prefissato, siamo contenti. A livello personale sono felicissimo di aver raggiunto la doppia cifra in campionato, gol frutto della squadra e ringrazio i compagni. Voto? Non mi giudico, lo faccio fare agli altri. Sono veramente felice di questa annata. Sorpresa della stagione? Ripeto, è stata una grandissima emozione giocare per questa squadra e questo stadio. Gattuso dice che devo migliorare tatticamente? Vuole che migliori, dice che ho ampi margini di miglioramento e sono d'accordo. Lavorerò duro, ne parleremo. Cosa devo fare l'anno prossimo? Adesso non so, ma lavorerò su ogni aspetto per fare sempre meglio"."Nazionale? L'Under 21 è importante, darò il massimo. Cercherò di farmi vedere da Mancini. Chiesa e io il futuro? Federico sa cosa penso di lui, è molto forte, di prospettiva. Sul futuro non so, penso al presente. Inzaghi? Paragone esagerato (ride, ndr), è un grande campione e io sono ancora all'inizio. Sogno? Tanti a 20 anni, scudetti e Champions League".