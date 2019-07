Il Milan ha scelto: Patrick Cutrone non rientra nel progetto tecnico del club rossonero e ha quindi accettato l'offerta arrivata negli ultimi giorni dal Wolverhampton che si assicura le prestazioni della punta classe '98 a titolo definitivo.



DOMANI VOLA IN INGHILTERRA - Cutrone ha abbandonato la tournée negli Stati Uniti del club rossonero ed è tornato in Italia per valutare l'offerta presentatagli dal Wolverhampton. La durata del contratto dovrebbe essere quinquennale con un ingaggio che supererà i 2 milioni di euro netti a stagione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com oggi verranno analizzati i dettagli dei contratti, ma salvo clamorosi colpi di scena domani il giocatore volerà in Inghilterra dove si sottoporrà alle visite mediche propedeutiche alla firma.



LE CIFRE PER IL MILAN - Per il Milan la cessione di Cutrone è ossigeno puro per il bilancio. Cresciuto nel vivaio, l'attaccante porta una plusvalenza pulita nelle casse rossonere. L'accordo con il Wolves prevede un pagamento di una parte fissa da 18 milioni di euro, a cui si aggiungeranno bonus legati al rendimento del giocatore e della squadra con i quali si può arrivare a una cifra complessiva di 24 milioni.