, Biglia,, Reina,e Zapata. Questi sono i rossoneri che parteciperanno a Russia 2018.. Questo Mondiale rappresenta una svolta per il mercato rossonero ed è una vetrina importantissima per i rossoneri impegnati con le rispettive nazionali in Russia.Un Mondiale che può rappresentare un principio di svolta per alcuni rossoneri cheSicuramente gli osservati speciali saranno RicardoSilva. Da loro il Milan si aspetta un salto di qualità. Possono mettersi in mostra in questo mondiale rispettivamente con la Svizzera e il Portogallo e rivalutarsi in ottica Milan. La società ufficialmente fa sapere di voler tenere in rosa i due calciatori, tuttavia verranno monitorati al mondiale, che per loro può rappresentare un vero spartiacque.Su Ricardoci sono stati deidi mercato riguardante un presunto interessamento nei suoi confronti da parte diMonaco eDortmund, mentreIl loro futuro sarà deciso dopo il Mondiale, dovrebbero restare entrambi in rossonero. Lo svizzero tuttavia è già stato protagonista di un ottimo pre-mondiale che lo ha visto andare a segno con la maglia della sua nazionale contro la Spagna su azione e contro il Giappone su rigore. Per quanto riguardaSilva, quest'ultimo sarà titolare nel Portogallo di fianco a Cristianoe potrebbe essere la rivelazione del mondiale.. Si spera che il bomber croato faccia bene per rivalutarsi non in ottica Milan, ma in ottica mercato. Lui vuole restare, il Milan vuole cederlo. Ha già rifiutato la possibilità di andare in Cina. Piace al Siviglia, in Spagna. Se dovesse fare bene con la sua Croazia, potrebbero aumentare le pretendenti interessate a lui e sarebbe più facile per il Milan cederlo e trovare un club che aggrada il croato. Tra l'altro perci sono degli interessamenti di club russi, chissà che il croato non possa rimanere affascinato dalla Russia e decidere di trasferirsi cosi' in un club russo.Ha già dichiarato di non voler fare rientro al Milan. L'intenzione di Massimiliano Mirabelli è vendere due punte per prenderne una, e gli indiziati sono appunto Bacca e. Il mondiale sarà un ottima vetrina per i due attaccanti.Per quanto riguarda gli altri rossoneri presenti al Mondiale , Cristian Zapata è in procinto di rinnovare il suo contratto, mentre Reina esono due nuovi acquisti appena arrivati a parametro zero rispettivamente dal Napoli e dalla Sampdoria. Il primo sarà la riserva di De Gea nella Spagna, il secondo sarà il terzino sinistro titolare della Croazia.i, resterà al Milan, nonostante anche lui è stato al centro didi mercato provenienti dalla Cina.per essere il vincitore della classifica generale e non solo. Angelo, registrato col nome di Angelredblack su VXL, grazie alla vittoria ha avuto la possibilità di scrivere e firmare un articolo direttamente su calciomercato.com. Come ormai sapete, questo è un ulteriore 'premio' introdotto recentemente per gratificare e dare maggiore visibilità ai nostri blogger. E non è tutto: con VXL puoi vincere anche i trofei RE DEL WEEKEND E MIGLIOR DEBUTTANTE.