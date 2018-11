Il Milan supera il Genoa e aggancia il quarto posto: soddisfatti? Fate tutte le vostre domande al nostro Daniele anche e, soprattutto, sul mercato! Pubblicato da Calciomercato.com su Giovedì 1 novembre 2018

Se da un lato la soddisfazione è tanta in casa Milan per aver fatto il pieno dei punti nel doppio impegno casalingo contro Sampdoria e Genoa, dall'altro c'è grande preoccupazione per i tanti infortuni che stanno colpendo la rosa rossonera.Nel nostro video tutte le ultime novità sulla situazione dell'argentino e di Bonaventura, con grande spazio alle possibili contromisure sul mercato.