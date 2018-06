Secondo Sky Sport, in caso di accesso all'Europa League, il Milan proverebbe diversi colpi importanti. Prima scelta per l'attacco sarebbe ancora Alvaro Morata, mentre a centrocampo si trattano Dani Ceballos del Real Madrid e Marouane Fellaini, a scadenza col Man United. Davanti, c'è anche il nome di Callejon mentre intriga Baselli del Torino come occasione.