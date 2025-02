Milan, da Conceicao ai leader tutti sotto esame per la svolta Champions

L'eliminazione dai playoff di Champions League subita dalper mano delha sicuramente aperto una enorme ferita nel progetto tecnico iniziato zoppicando nella prima parte di stagione con Paulo Fonseca in panchina, ma già rivisto con l'importantissimo mercato di gennaio e con l'arrivo di Sergio Conceicao in cabina di comando. Investimenti importanti, scelte tecniche e societarie che oggi non hanno dato i propri frutti e che pongono ora tutti sotto esame.Inutile sottolinearlo, ma andare avanti in Champions League avrebbe garantito introiti fondamentali che vanno ben oltre un discorso di prestigio,Il Milan si è fermato a 59,63 milioni di euro, pochi se paragonati agli oltre 80 già versati dalla Uefa nelle casse dell'Inter. Oggi, di conseguenza, la priorità assoluta resta quella di un ritorno in Champions League passando per il campionato dove però, oggi, il quarto posto è lontano 5 punti e con 3 squadra altrettanto attrezzati davanti.

La posizione più sotto osservazione resta quella di. L'allenatore aveva iniziato col botto, con la vittoria della Supercoppa nel derby di Ryiad controche aveva esaltato tutto l'ambiente. Poi però gli alti e bassi sono tornati alla finestra e anche il suo apporto sembra essersi arenato con il flop della Champions che pesa doppiamente ripensando all'opportunità sprecata a Zagabria nell'ultimo turno del girone. Secondo la Gazzetta dello Sport il portoghese è a un bivio: o 4° posto o addio a fine stagione.- Nella giornata di ieri ha inoltre fatto sicuramente rumore il caso nato attorno a Christianche ha voluto precisare a mezzo stampa la sua posizione e il suo amore per il Milan. Oggi, riporta Tuttosport, è da lui, e dagli altri potenziali leader che la proprietà si aspetta di più. Oltre a Capitan America anche da(protagonisti in maniera diversa del doppio confronto col Feyenoord) e soprattutto daci si aspetta una svolta. Del resto, Pulisic a parte, le tre stelle storiche di questa rosa sono a loro modo coinvolti in discussioni apertissime sul futuro a Milano.

- Infine, come sottolineato dal Corriere dello Sport, anche il lavoro dell'attuale dirigenza dovrà essere giudicato in base ai risultati. Conin scadenza, da tempo si pensa all'inserimento di una nuova figura in organigramma conda affiancare ad una squadra e un allenatore che traballano. La Champions sarà fondamentale per tutti, la pressione si sta alzando.