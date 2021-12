Un mercato da protagonista, in entrata e in uscita.che ha bisogno di un nuovo difensore centrale, che possa ereditare il posto lasciato libero da Kjaer, e di un nuovo volto in attacco (Faivre del Brest è la prima scelta). Maldini e Massara si stanno muovendo, ma parallelamente valutano le situazioni di chi gioca poco e ha la valigia in mano.che in rossonero non gioca una partita ufficiale dal 18 gennaio scorso (7' nel successo 2-0 a Cagliari). In scadenza a giugno, a gennaio sarà lasciato libero di trovarsi una nuova squadra.parte invece in seconda fila il Genoa, che guarda al Milan per altri obiettivi.Gli indizi portano a, molto gradito a Shevchenko, che cerca profili da 4-3-3. Il Milan vorrebbe monetizzare dalla sua cessione (in estate voleva 8-10 milioni di euro), sull'ex Malaga, in scadenza nel 2023, ci sono anche diverse opzioni dalla Spagna, tra queste Getafe e Real Sociedad. L'attuale numero 7 ha capito che a Milano non c'è più spazio, il suo futuro è altrove.che in questa stagione ha giocato solo 138' tra campionato e Champions League, trovando l'unico gol nel successo di La Spezia del 25 settembre scorso. Il figlio di Paolo resterà a disposizione di Pioli,attualmente out per infortuno muscolare. Il cambio di maglia è rimandato a fine stagione.