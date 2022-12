sul campo in vista dei prossimi impegni ufficiali, in cui i giocatori a disposizione di Mister Pioli e dello staff potranno contare su infrastrutture all'avanguardia, servizi e location d'eccellenza, tra cui il Resort "One&Only Royal Mirage" il training center multifunzionale "Dubai Police Club Stadium", e lo stadio di ultima generazione "Al Maktoum Stadium", palcoscenico della prossima. Durante il torneo, che prevede per ogni gara anche una speciale sessione di calci di rigore,La presenza in un territorio strategico come il mercato mediorientale sarà un'importante occasione per proseguire il percorso di crescita del Club - recita il comunicato ufficiale del club rossonero - attraverso. Nella regione, i rossoneri sono attualmente impegnati in rapporti di valore con realtà come Emirates, Principal Partner e a fianco dei rossoneri dal 2007, SIRO, Official Hotel Partner, e Jeeny, Official Regional Partner - e recentemente anche con Expo 2020 Dubai.Attraverso visite istituzionali, incontri di business, attività dedicate ai tifosi e iniziative commerciali, AC Milan intende consolidare ulteriormente la propria presenza in una regione dove l'interesse per il calcio è in grandissima crescita e in cui la passione per il brand e i colori rossoneri è certificata dai numeri. Nel paese, secondo Nielsen, il calcio è lo sport più popolare e il Milan gode del supporto di oltre 2,5 milioni di tifosi. Considerando invece la macro-regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa),, facendo registrare una media di circa 546 mila spettatori durante i match, con un picco di circa 2 milioni di spettatori per Sassuolo-Milan, il match più visto della stagione, seguito solo da Milan-Inter con 1,6 milioni viewers., a dimostrazione dell'impegno e dell'interesse con il quale il Club guarda al Medio Oriente e in particolare agli Emirati Arabi Uniti. Il viaggio sarà un'opportunità unica per abbracciare ed emozionare i tanti tifosi nella regione, a partire dai match della Dubai Super Cup. Ma non solo: alcune sessioni di allenamento a porte aperte, eventi e Meet&Greet saranno occasione per avvicinare i giocatori rossoneri., ci saranno opportunità per content creation e incontri con il Principal Partner Emirates, Meet&Greet organizzato insieme ad alcuni partner del Club, e l'evento ideato insieme a PUMA, presso lo Store a Dubai, il 17 dicembre con protagonisti alcuni giocatori del Milan. Dall'emirato del Dubai, il Club continuerà a rimanere connesso agli oltre 500 milioni di fan nel mondo grazie alla creazione da parte della Milan Media House di contenuti multimediali esclusivi che coinvolgeranno ogni giorno gli appassionati milanisti attraverso le diverse piattaforme ufficiali del Club.