Come si legge nella nota ufficiale, "AC Milan è lieto di annunciare che il Club riaprirà lo stadio di San Siro ai tifosi, nel rispetto delle nuove linee guida fornite dal Governo e con una capienza al 50%. Per questo motivo, il Club darà la possibilità di acquistare esclusivamente biglietti singoli per le partite in casa, dando così l’opportunità a quanti più tifosi possibili di seguire la squadra. Da domani saranno in vendita i biglietti per la partita del debutto casalingo contro il Cagliari, che si terrà domenica 29 agosto alle ore 20.45".