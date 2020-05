Compatti verso il finale di stagione, in attesa di chiarezza sul futuro. Il Milan si unisce nella cornice di Milanello, fortino rossonero in questo periodo di coronavirus. Il campo torna a farla da padrone, il pallone torna a circolare,. Rivoluzione? Forse no, ma grandi cambiamenti sicuramente sì.Eppure, dei punti fermi, in casa rossonera ci sono. A partire da, uno dei pochissimi top player in rosa. La situazione attorno al portiere è chiara: club e ragazzo vogliono proseguire insieme l'avventura, ma la scadenza del contratto nel 2021 è uno spauracchio che, unito alle pretese di Mino Raiola, può complicare i piani. Situazione decisamente diversa, invece, per. Il contratto scade nel 2022 e tutte le tre parti - giocatore, procuratore e società - hanno mostrato ampia disponibilità per il prolungamento, che potrebbe arrivare entro la fine di quest'anno.La spina dorsale del Milan si sviluppa poi lungo altre tre pedine: il primo è, gioiello sbocciato in questa stagione, per il quale il Milan sta già respingendo vari assalti. Il Psg insiste, ma i rossoneri non accettano proposte inferiori ai 50 milioni e non intendono privarsi del francese. Scenario simile per, faro del centrocampo: 30 milioni non bastano per aggiudicarselo, il Milan del futuro ruoterà inevitabilmente attorno a lui. Ultimo tassello è, esploso da inizio 2020: ora possono bastare 25 milioni più bonus per strapparlo all'Eintracht Francoforte e renderlo a tutti gli effetti una colonna di questo Milan.