. Ildopo aver centrato in extremis la qualificazione alla prossima Champions League con la conquista delin Serie A dietro all'Inter,si appresta a vivere un'altra annata da protagonista, con- Uno di questi riguarderà quasi certamente, che vedrà mutare il proprio proprietario: conin seno al club meneghino stanno avvenendo le prime valutazioni in merito a chi assegnare il vessillo.- I nomi dei candidati sono sotto gli occhi di tutti:, vera e propria arma in più dal punto di vista della personalità;, che per anzianità in rossonero e leadership, oltre al fantastico campionato disputato, si candida senza dubbio alle audizioni;cresciuto nelle giovanili del Milan e con una seconda pelle rossonera addosso, visto che è l'unica squadra nella quale ha militato;il "ministro della difesa", assieme a Ibra la vera guida per anzianità e carisma; la conferma dii, capitano uscente ma in odore di addio e comunque non più intoccabile per titolarità.@AleDigio89