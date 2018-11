Quella che da qualche settimana si è abbattuta sule sui suoi giocatori ha tutti i crismi di: lasi è ingrossata come un torrente sotto un diluvio nel corso di pochi giorni,Con il raduno delle Nazionali la solfa non è affatto cambiata: dopo i lungodegenti Mattia, fuori per quattro mesi, Mateo, fermo almeno due mesi, Lucas, out anche lui per quattro mesi, Giacomoche in caso di operazione rischia di non vedersi per cinque mesi , e i rientranti da lunghi periodi di stop Ivane Andreaoggi, infortunio che lo costringe ai e a tornare a casa.Piove, anzial momentodel tecnico milanista per, importantissima in chiave Champions League, sarebbero il colombiano Cristiane StefanCerto,giorno per giorno e non è da escludere che possa recuperare per la sfida alla squadra di cui è tifoso, ma al momento lo staff tecnico del Milan deve pensare aper il quale è in programma lache ha sicuramente dell'increscioso, oltre che una dose di sfortuna non indifferente:ancora aa fianco di Zapata, ma potrebbe essere un rischio dinnanzi ad attaccanti come Ciro Immobile e Felipe Caicedo. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di: le controindicazioni sono che lo svizzerovisto che non l'ha quasi mai fatto, e che anche il numero 69, come dimostra l'amichevole non disputata contro il Qatar. Un'altra ipotesi è quella di, sacrificando però un'ulteriore pedina di un centrocampo già spolpato: l'ivoriano, che arriverà dopo due gare transoceaniche con la nazionale, n, prima di diventare centrocampista a Bergamo con Gasperini.: proprio adesso che arrivano i primi freddi e che il decisivo mese di dicembre si accinge a cominciare, non il massimo per un Milan che vuole rimanere attaccato al quarto posto.@AleDigio89