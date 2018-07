. Come cambia il mercato del Milan? Aspettando sviluppi sul maxi-affare con la Juventus che comprende Leonardo Bonucci, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, il nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva del Milan continua a. Prima di affondare il colpo per una prima punta da regalare a Rino Gattuso, qualcuno deve partire in attacco. La permanenza in rossonero di Patrick Cutrone non è in discussione, mentre quella degli altri tre centravanti in rosa lo è., anche con l’arrivo di Leonardo.- “C’erano trattative in corso per gli attaccanti in uscita. Non è stato un problema riprenderle”, ha detto Leonardo. Che poi ha aggiunto:Si sta parlando, ma ancora non si è vicini all'accordo., è giovane, bisogna studiare la cosa migliore per tutti”. E poi: sono questi tre i giocatori in uscita dal Milan, di cui ieri ha parlato Leonardo in conferenza stampa. Per Kalinic si continua a lavorare per una. L’Atletico Madrid è in pole position, ma c’è anche il Siviglia sulle tracce dell’attaccante croato. Il Milan vuole ricavare circa 20 milioni di euro complessivamente.- In uscita, destinazione Liga, anche. Vorrebbe tornare al Villarreal, dove ha giocato l’anno scorso, ma il Milan chiede circa 15 milioni per il colombiano. Il club spagnolo dal suo canto ne offre 8: la distanza da colmare è ancora ampia. Sicuramente Bacca - così come Kalinic - è un giocatore in uscita.Sacrificare il portoghese non conviene a nessuno, in questo momento. In primo luogo al Milan, ben consapevole che offerte da 40 milioni di euro per l'ex Porto non ne sono arrivate e difficilmente arriveranno. Non è dunque da escludere l’ipotesi diSulle tracce del classe 1995 è sempre vivo l’interesse del Wolverhampton, club con cui è solito fare affari il suo procuratore Jorge Mendes. Ma dei tre è quello ha più possibilità di restare alla corte di Gattuso.@AleCosattini