. I dirigenti del, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, hanno fatto capire sin dal ritiro pre-campionato e dalla tournée negli Stati Uniti quale sarà il modus operandi del nuovo corso, cheE' successo per quanto riguarda il viaggio negli USA, può risuccedere in occasione dell'intera stagione di Serie A e Champions League.- Ante, Divock, Fodèi tre calciatori non sono partiti con Stefano Pioli e il resto della comitiva perchéche ha voluto rendere manifesta questo tipo di scelta. Avviso ai naviganti e relativi entourage:Per quanto riguarda l'attaccante croato, la decisione è servita: Rebic infatti oggi è arrivato a Istanbul e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Besiktas,.Più complicata la situazione legata al belga, che vorrebbe la Premier League ha alcune offerte dall'Arabia Saudita, e al senegalese, che ha rifiutato il Fulham e aspetta il Bologna: quel che è certo però è che- Lo scenario delle liste prevede la presenza dicon uno slot over 22 libero da usare a piacimento, prevedend. Fuori dal conteggio gli