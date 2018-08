Una chiusura ed un'apertura. Così si potrebbe riassumere il punto della situazione fatto ieri pomeriggio dal direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, riguardo alle operazioni di mercato in essere con il Milan.



Intervistato da Radio Sportiva l'esperto dirigente rossoblù si è addentrato in tutte le trattative che riguardano da vicino il club ligure, spiegando anche quelle intavolate con i rossoneri per riportare a Pegli due vecchie conoscenze come Andrea Bertolacci e Luca Antonelli.



Se sul primo c'è stata una secca chiusura, "in mezzo siamo a posto così", sul secondo è invece trapelato qualche indizio in più: "Nel caso Laxalt dovesse partire prenderemo qualcuno per sostituirlo sulla sinistra" si è lasciato sfuggire Perinetti.



E che quel qualcuno possa essere l'ex capitano del Grifone Antonelli, ormai da tempo finito lontano dai radar di Rino Gattuso, è molto più di un sospetto.