Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Pulisic, Chukwueze, Kjaer, Theo Hernandez. Non è una formazione (incompleta) del Milan, è la lista dei giocatori che hanno saltato per infortunio la sfida contro l'Udinese, persa 1-0. A questi bisogna aggiungere Rade Krunic, uscito all'intervallo per un problema muscolare. La situazione in casa rossonera è allarmante, Stefano Pioli si gioca buona parte delle chance di qualificazione agli ottavi di Champions League (martedì alle 21 contro il Paris Saint-Germain) con gli uomini contati. Dalla seduta di oggi arriveranno indicazioni importanti su chi sarà in grado di recuperare e su chi invece sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Nel dettaglio tutte le situazioni in bilico.