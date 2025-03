Milan, da quanto non segnava Jovic

5 minuti fa



Il goal che ha ravvivato il finale della sfida dello stadio Diego Armando Maradona fra Napoli e Milan, una sfida che rischia di essere decisiva sia per l’assegnazione dello Scudetto che per la lotta alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.



Una rete importante, seppur inutile per il risultato finale (gli azzurri allenati da Conte sono usciti vincitori per 2-1 contro i rossoneri), per Luka Jovic, subentrato nel secondo tempo della partita al posto di uno spento Pulisic, che ha timbrato il tabellino all’84’.



Ma da quanto non segnava l’attaccante ex Fiorentina e Real Madrid? Il numero 9 meneghino non andava a segno dallo scorso 14 aprile 2024, ovvero dalla 32esima giornata di campionato contro il Sassuolo.