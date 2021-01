Sulla via del recupero. Dopo aver ritrovato Zlatan Ibrahimovic, che questa sera contro il Torino in Coppa Italia metterà altri minuti nelle gambe in vista della sfida contro il Cagliari di lunedì prossimo, il Milan è vicino a riaccogliere altri due infortunati, fondamentali per l'economia di gioco di Stefano Pioli. Il primo a tornare a disposizione sarà ​Alexis Saelemaekers, out da fine anno per una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il belga ex Anderlecht dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni per rientrare nella lista dei convocati in vista della trasferta in Sardegna.



BENNACER E GABBIA - Ci vorrà, probabilmente, qualche giorno in più per ​Ismaël Bennacer, uscito a metà dicembre contro il Parma per ​una lesione al bicipite femorale. Questa volta il Milan non vuole affrettare i tempi, non verrà preso nessun rischio, se non ci sarà con Cagliari tornerà in squadra contro l'Atalanta, sabato 23 gennaio alle 18. Ne avrà invece ancora per almeno un mese Matteo Gabbia, fuori gioco dal match contro lo Sparta Praga del 10 dicembre scorso per una ​distrazione al legamento collaterale del ginocchio.



KRUNIC E REBIC - Nessuna ipotesi di rientro, infine, per Rade Krunic e Ante Rebic, positivi al Covid-19 dal 6 gennaio. In settimana faranno nuovamente il tampone, una volta che saranno negativi dovranno poi sostenere le visite di idoneità. Difficile che possano tornare a disposizione per la sfida contro gli uomini di Di Francesco.