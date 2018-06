Pochi acquisti ma mirati, questo il diktat sul mercato del Milan. Gennaro Gattuso si aspetta tre rinforzi per innalzare il livello qualitativo della rosa, che verrà confermata in diverse unità. E' tornato di moda il nome di Renato Sanches del Bayern Monaco, c'è sempre l'opzione Dani Ceballos del Real Madrid. Nel video sottostante Emanuele Tramacere e Daniele Longo fanno il punto su tutte le operazioni in entrata e in uscita.