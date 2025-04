Milan, da Tare a Sartori: pro e contro di ogni candidato alla scrivania da direttore sportivo

TONY D’AMICO

PRO:

- lavora tanto a 360 gradi, non stacca mai. Ha competenze sia da scout ( ha iniziato la sua carriera con quel ruolo ndr) che da manager.



- carattere forte, non teme le pressioni e tantomeno il peso del nome del giocatore.



- rapido e risolutivo nelle trattative, ha soffiato obiettivi di mercato anche alle big ( vedi Scamacca).



- vasta rete di contatti italiani ed esteri. È sicuramente uno dei direttori più apprezzati e in rampa di lancio.