Emiliano Insua, giocatore dei Los Angeles Galaxy, parla a Club974 di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: “Non lo conosco come persona, ma mi hanno parlato della sua strana personalità. Quando sono arrivato mi hanno raccontato cose private e ovviamente è meglio che io le tenga per me. Posso dire però che non era un buon compagno di squadra ed è andato via per questo motivo. Certo è un grandissimo calciatore, ma non altrettanto come compagno di squadra”