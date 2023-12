Secondo quanto riferisce Nieuwsblad Sport, tra i profili attenzionati dal Milan per rinforzare il proprio reparto difensivo c’è anche il nome di Koni De Winter, centrale classe 2002 attualmente in forza al Genoa, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro dalla Juve in caso di salvezza. Per il quotidiano belga, la volontà del club rossoblù è di esercitare questa opzione e di richiedere successivamente 25 milioni per cedere già a gennaio il calciatore.