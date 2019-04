Clamorosa indiscrezione proveniente dal Brasile, riportata da ​Fox Sports Brasil: il direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan Leonardo sarebbe infatti volato in Brasile nelle scorse ore per trattare Everton, esterno classe '96 del Gremio e della nazionale brasiliana, per il quale vige una clausola da 80 milioni di euro che il club rossonero sta provando a diminuire.



TRATTATIVA CON IL PRESIDENTE DEL GREMIO - Colpo di scena di mercato proprio alla vigilia di Juventus-Milan: dopo Lucas Paquetà, secondo quanto riferito da Rodrigo Bueno, giornalista brasiliano di Fox Sports Brasil, Leonardo è tornato in patria nelle scorse ore per trattare l'acquisto di un altro brasiliano con il presidente del Gremio, Romildo Bolzan. Obiettivo, la negoziazione per la cifra di acquisto dell'ala, che il Gremio sarebbe disposto a cedere ma non prima del termine della Copa Libertadores: Everton in passato è stato molto vicino al Manchester City, ma ora Leonardo potrebbe aver piazzato l'allungo decisivo.



LE PAROLE DI EVERTON - Un'altra buona notizia, dopo le parole rilasciate in conferenza: "Futuro in rossonero? Sono molto contento del loro interesse. Il Milan è una squadra enorme. Vediamo come andrà a finire: Scherzo spesso con Paquetà. Se tutto va come deve andare possiamo diventare compagni di squadra".