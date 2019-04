10 gol in 13 presenze, più di tutti i suoi compagni. Piatek ha avuto un impatto devastante con il Milan, è lui l'uomo della provvidenza. Il Corriere della sera ricorda quanto sia importante l'ingresso in Champions League anche per mantenerlo nella rosa della prossima stagione. D'altronde il padre Wlad è stato diretto: 'Il Milan tenga il suo ritmo'.