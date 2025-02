Milan, dal "no" al Monza al ruolo di vice-Gimenez: Ibrahimovic detta la linea su Camarda

Era praticamente tutto fatto tra Milan e Monza per il trasferimento di Francesco Camarda in biancorosso, in prestito senza opzione di riscatto per 18 mesi. Un accordo fatto dai due amministratori delegati Adriano Galliani e Giorgio Furlani con la regia dell'agente Beppe Riso. A far saltare la trattativa è stato Zlatan Ibrahimovic, come svelato proprio da Adriano Galliani: "Il mio amico Ibra, dopo che eravamo d'accordo, con grande affetto e grande simpatia continua a chiamarmi capo, dice che per il percorso del ragazzo era meglio rimanere al Milan. Non ho potuto fare altro che accettarlo".

LA VISIONE DI IBRA - Una decisione che ha sorpreso ma che, allo stesso tempo ha una logica: secondo Ibrahimovic è sicuramente meglio continuare a imparare dai big, rimanendo a casa, che andare a fare minuti in una squadra con pochissime chance di salvarsi nel campionato di Serie A. Francesco ha accettato di buon grado e ora lavorerà ancora più per farsi trovare sempre pronto. Un piano studiato su misura, basti pensare che Kevin Zeroli al Monza ci è andato senza problemi in prestito secco. Camarda è sotto l'ala protettrice dello svedese.