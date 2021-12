Brutte notizie per il Milan,: "E' stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale" si legge in una nota ufficiale del club dopo l'intervento al quale si è sottoposto il centrale rossonero. Infortunio lungo, serio. Che potrebbe portare Maldini e Massara a rivedere i piani per il mercato di gennaio, come ha fatto capire anche- Messaggio ricevuto dai dirigenti, che si sono già messi in moto alla ricerca di un centrale in più per sostituire Kjaer., per poi capire cosa succederà con il contratto del capitano. Il grande sogno rimanedel Torino, per il quale però c'è molta concorrenza - il giocatore piace anche all'Inter - ed è una pista complicata nonostante sia in scadenza nel 2023. Altri profili che piacciono al Milan sono quelli di, classe 2001 del Monaco,del Lens (classe '99) e, classe 2001 di proprietà dell'Atalanta e in prestito alla Cremonese sul quale gli occhi sono puntati soprattutto per il futuro.- Tra le ipotesi per rinforzare la difesa c'è anche quella di riportare in rossonero, in estate girato in prestito al Venezia dove però si trova molto bene e vorrebbe chiudere la stagione. Negli ultimi anni il classe '94 è stato frenato spesso da problemi fisici e non è mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli,. I rossoneri osservano e studiano da lontano, valutano Caldara e altri giovani per sostituire Kjaer con lo sguardo proiettato anche al futuro. Il Milan è a caccia di un nuovo centrale, Maldini e Massara sono già al lavoro.