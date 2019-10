Il suo è uno dei nomi che, in casa rossonera, torna ciclicamente ad ogni sessione di mercato come possibile profilo in uscita. Suso non è intoccabile e anzi potrà lasciare Milanello già a gennaio. Secondo quanto riportato dal Sun, a lui si sono interessate ​Wolverhampton e West Ham. Le due inglesi potrebbero presentare al Milan un assegno importante - si parla addirittura dell'intera clausola rescissoria da 40 milioni di euro - davanti al quale i rossoneri lascerebbero partire lo spagnolo.