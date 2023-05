Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e, stando a quanto riferito da As, nella wishlist di Maldini e Massara c'è anche il nome di Alvaro Morata. L'ex Juventus è un vecchio desiderio della dirigenza rossonera, conosce già il campionato e potrebbe essere strappato all'Atletico Madrid ad un prezzo più basso rispetto al suo effettivo valore, dal momento che il giocatore si trova a un anno dalla scadenza del contratto, fissata per il 30 giugno 2024. Resta da capire - si legge - se i Colchoneros vorranno cederlo o rinnovare l'accordo. Nei giorni scorsi Morata è stato accostato anche alla Juventus.