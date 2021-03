Priorità riscattare. La linea guida in casaper il prossimo mercato è stata tracciata e si partirà senza se e senza ma dal riscatto del centrale oggi in prestito dal Chelsea e per cui il club rossonero vanta un diritto di riscatto da 28 milioni di euro. Tanto del budget estivo passerà inevitabilmente da questo affare, mache, salvo sorprese, rientrerà nelle competizioni europee sperando che sia Champions e non Europa League. Fra le discussioni in seno alla società c'è anche quella di volecon un quarto difensore giovane e di prospettiva.Va detto che in questa stagionenon è stato fortunato perché ha vissuto più di un infortunio che ne ha condizionato l'utilizzo e il rendimento anche quando i due titolari, Romagnoli e Kjaer sono stati costretti a dare forfait. Propriodel club resta un punto di domanda che obbliga a valutazioni tanto quanto i, in scadenza 30 giugno 2022 e su cui ci sono ancora grandi distanze.Proprio per questo il Milan ha dato mandato ai propri scout di sondare il mercato alla ricerca di un profilo ben definito.Un profilo che in passato aveva portato il Milan a seguire da vicino Simakhan dello Strasburgo (già acquistato dal Lipsia) o Kabak dello Schalke 04 (oggi al Liverpool). Il nome più caldo resta oggi quello diclasse 2000 del Verona, ma resistono alternative comedel Lens edel Monaco, talenti grezzi in un campionato in cui il capo scout Moncada sa come muoversi.