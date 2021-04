Diogo Dalot, terzino del Milan, si è così espresso a MilanTV nel pre partita della sfida contro il Sassuolo: "È una partita importantissima, vogliamo vincere. Siamo troppo concentrati su questa partita. I tifosi? Non mancano solo a me, ma a tutti i calciatori mancano i tifosi che festeggiano con noi, anche se ci sono i social media e li sentiamo. Mi sarebbe piaciuto molto avere i tifosi qui a San Siro. Posto da titolare? Questo è il mio lavoro. Se l'allenatore ha bisogno di me io do il massimo sia se gioco 5, 10 o 90 minuti. Oggi gioco dall'inizio, ma la voglia è sempre la stessa".