Diogo Dalot, terzino del Milan, parla a Milan Tv in vista della sfida di domani contro il Celtic: “Ci stiamo pian piano a giocare senza tifosi perché ormai è un po' di tempo che giochIamo senza pubblico e adesso è strano vedere partite anche dell'anno scorso con i tifosi sugli spalti. Chiaramente è una cosa che vorre virere, vorrei vivere l'atmosfera di San Siro pieno di tifosi rossoneri. E in quei momenti prima del derby è stato fantastico vedere l'amore che hanno per questi colori e quanto siano vicini al club. E' stato un piccolo momento di felicità e spero che i tifosi possano tornare negli stadi già questa stagione”.



SUL CELTIC - “Quando giocano contro il Milan tutte le squadre hanno una motivazione particolare. Il Celtic è speciale in Scozia, sono guerrieri, vogliono sempre vincere e come ho detto si faranno trovare pronti. Vorranno mostrare il loro valore ai tifosi, quindi dovremo farci trovare pronti come lo saranno loro”.