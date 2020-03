Dani Olmo, centrocampista offensivo dell’RB Lipsia, cercato invano dal Milan a gennaio, parla della sua esperienza in Germania a Mundo Deportivo: “Sto bene. Forse non ho giocato i minuti che avrei voluto e che avevo promesso a me stesso. Non so cosa sia successo. Quello che so è che sono venuto qui per giocare, quindi continuerò a lavorare per convincere l’allenatore a cambiare idea”. Cercato da Boban nel mercato invernale, ha lasciato la Dinamo Zagabria per il club tedesco, diretto da Ralf Rangnick, in pole position per la panchina rossonera.