Una buona notizia in casa Milan: Paolo Maldini e suo figlio Daniel sono guariti dal Covid-19. Lo scorso 21 marzo il direttore dell'area tecnica rossonera e suo figlio, attaccante della Primavera aggregato alla Prima Squadra, erano risultati positivi al coronavirus e, come previsto dai protocolli medico-sanitari, si erano auto-isolati per il decorso della mattina.



Ora i due sono guariti e sono pronti a riprendere le loro attività, soprattutto Paolo Maldini: l'ex capitano è tornato a gestire con Ivan Gazidis le questioni tecniche del club e ha in programma un incontro con l'ad e una delegazioni dei giocatori per discutere il taglio degli stipendi per l'emergenza coronavirus.