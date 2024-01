Milan, Daniel Maldini va al Monza in prestito: addio Empoli

Di Gioia e Longo

Il trequartista classe 2001 Daniel Maldini, figlio di Paolo, lascia l'Empoli e va al Monza, in prestito secco dal club proprietario del suo cartellino, il Milan: domani sono previste le visite mediche e la firma sul contratto fino a giugno, dopodiché si unirà alla squadra di Raffaele Palladino.



ESORDIO CONTRO L'INTER - L'obiettivo è essere pronto per l'esordio nella sfida di Serie A di sabato sera, guarda caso all'U Power Stadium con rivale l'Inter, contro cui l'anno scorso aveva segnato indossando la maglia dello Spezia. Si conclude così l'esperienza in Toscana, non proficua, con appena 7 presenze in campionato e zero gol segnati.