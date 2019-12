Daspo di 5 anni all'ultrà milanista di Mantova, che nella serata di domenica 8 dicembre aveva accoltellato all'addome un altro tifoso appartenente al gruppo “Nervi Tesi”, allo stadio “Dall'Ara” al termine della partita col Bologna. L'aggressore, fermato dalle forze dell'ordine ancora in possesso del coltello a serramanico utilizzato, è stato denunciato per lesioni pluriaggravate e porto illegale di armi.



Oltre al divieto ad accedere agli stadi per i prossimi 5 anni e l'obbligo di firma in occasione di tutte le partite del Milan, l'aggressore rischia un'imputazione ancora più grave, considerando la prognosi di 30 giorni data all'ultrà ferito e il fatto che il ferimento sia avvenuto dopo una collotazione.