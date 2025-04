Milan, dati horror: dall'arrivo di Conceicao, nessuna squadra è andata più volte in svantaggio. E c'è il rischio di un record storico

Getty Images

La formazione rossonera, attualmente nona in classifica, si trova a quota 48 punti, a -9 dal 4° posto che consentirebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League e a -5 dalla Roma settima (ultimo posizionamento che permetterebbe la qualificazione a una competizione europea, in attesa di scoprire la vincente della Coppa Italia, competizione in cui il Milan si giocherà la finale nella semifinale di ritorno contro l’Inter)., match previsto alle ore 20.45 odierne. Sarà una sfida delicata per i meneghini, costretti a vincere per continuare a inseguire l’obiettivo Europa. Ci sono, tuttavia, dei dati con cui il Milan dovrà avere a che fare per la partita odierna.

, infatti,: l’ultima volta, come riporta MilanNews, in cui il club di Via Aldo Rossi ha concesso un maggior numero di marcature in tale intervallo temporale in una singola stagione di Serie A: era il 1948/49 e le reti subite furono 12.Inoltre,: il Milan è andato sotto in 10 occasioni, al pari di Empoli, Parma e Monza. A differenza di queste formazioni, tuttavia, soltanto il Bologna – rispetto al Milan – ha guadagnato più punti (16) rispetto ai rossoneri (13).