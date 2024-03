Milan, dato record: nessuno come i rossoneri in Europa

Vittoria importante per il Milan di Stefano Pioli che accorcia a -1 dal secondo posto occupato dalla Juventus. Decisivo per il successo per 1-0 rossonero è stato Noah Okafor, entrato in campo nella ripresa e autore del suo quinto gol in questa Serie A, il quarto da subentrato.



I NUMERI DEL MILAN - Nessun giocatore in questo campionato, infatti, ha segnato più dell'attaccante svizzero partendo dalla panchina: quattro reti come il suo compagno di reparto Luka Jovic e come il capocannoniere della Serie A, il numero 10 e capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Numeri che permettono alla squadra rossonera di essere la formazione che ha segnato più reti in questa stagione con giocatori subentrati nei cinque principali campionati europei (siamo a quota 13 con il gol di ieri sera). Il club di Via Aldo Rossi è poi anche l'unica formazione a contare due giocatori con almeno quattro gol segnati partendo dalla panchina in questa stagione nei principali campionati europei (Noah Okafor e Luka Jovic).