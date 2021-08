Ilsi avvicina e il tempo stringe, anche se la campagna acquisti, e quest’anno soprattutto cessioni, chiuderà soltanto il, dopo le prime due giornate. Non è ancora il tempo dei bilanci, quindi, ma delle prime impressioni sì, perché ilha speso tanto senza rinforzarsi in proporzione. Sembra una contraddizione e invece non è così, perché la società rossonera ha speso prima per trattenere, poi per rimpiazzare, Mandzukic erispettivamente con, ma non. I primi veri rinforzi, in aggiunta cioè ai giocatori che già c’erano, dovrebbero essere il laterale Alessandrodi 30 anni, e il centrocampista Yacine, di 21 anni, delIn attesa dell’ufficialità, il condizionale è d’obbligo perché mai come in questa estate sono stati accostati tanti giocatori al Milan che non sono mai arrivati. Rileggere, per credere,, in pratica un’intera squadra, quasi tutti già spariti dai radar. In ordine alfabetico, più che di apparizione sui quotidiani e sui siti, ricordiamo. Magari qualcuno arriverà davvero, ma intanto si può già fare una riflessione partendo proprio dal giocatore più vicino ale cioè il fresco campione d’Europa, Alessandro, di proprietà della Roma, reduce da una breve esperienza nel Psg che però non lo ha voluto confermare.Nessun dubbio sulle sue qualità, ma siccome Florenzi ha sempre giocato a destra, più sulla linea dei quattro difensori che su quella dei centrocampisti,. Diverso è il discorso su, che potrebbe rappresentare un’alternativa in mezzo al campo ae/o, a prescindere dal fatto che entrambi saranno impegnati in coppa d’Africa in gennaio. Il vero discorso, però, va fatto sugli altri due ruoli ancora scoperti:. E’ vero cheè stato promosso titolare con la maglia numero 10, ma in ogni caso manca una sua alternativa visto che dopo la fuga dilo spagnolo è rimasto l’unico trampolino di lancio per le punte. E parlando di punte il discorso si complica ancora di più, perché se la difesa del Milan merita un posto in Champions, contitolarissimi edi scorta tra, l’attacco è da, per quantità più che per qualità.Come purtroppo era facile prevedere, infatti, i tempi di recupero disi allungano e siccome lo svedese in ottobre festeggerà i suoi primi 40 anni, non si può pensare che giochi tutte le partite, da solo o insieme con, che sembra giovanissimo vicino a lui anche se a fine settembre taglierà il traguardo numero. Nella migliore delle ipotesi, e cioè che né Ibra né Giroud si fermino mai per un raffreddore o una giornata di squalifica,, in campionato e Champions cioè., l’hae ora anche, aspettando. Il Milan, quindi, non può commettere l’errore di rimanere così sguarnito in zona gol, visto cheè già stato bocciato più volte quando ha giocato al centro dell’attacco eè apparso un semplice e provvisorio ripiego. Già lo scorso anno, quando sembrava che bastasse, la società è corsa ai ripari a gennaio puntando su. Errare è umano, perseverare è diabolico a maggior motivo per chi ha il diavolo come simbolo. E siccome prevenire è sempre meglio che curare,Perché in caso contrario sotto tanto fumo non ci sarebbe traccia di arrosto. E senza veri rinforzi rispetto alla stagione scorsa,