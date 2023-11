Un'idea per gennaio. Difficile, ma non impossibile, perché il prezzo si è abbassato, perché di rinnovo con il Lille non se ne parlaattaccante classe 2000 e dopo averlo corteggiato la scorsa estateIl canadese è una delle priorità per l'attacco visto che Okafor e Jovic non sono una vera alternativa al sempreverde Olivier Giroud, l'idea del club rossonero è quella di anticipare i tempi, di investire subito e non in estate. Un nuovo numero 9 è l'obiettivo di Fulani e Moncada, da tempo in contatto con la dirigenza de Les Dogues,Troppi per il momento, ma il Milan non intende gettare la spugna. David resta una prima scelta, nonostante un'annata deludente sottoporta. I numeri sono in netto contrasto con quelli del 2022-23 (24 gol in Ligue 1, 2 in coppa di Francia),(una nelle qualificazioni al Rijeka) e in Ligue 1 non trova il gol da 9 match, dalla terza giornata, nel ko 4-1 contro il Lorient. Una crisi che ha diverse ragioni, non tutte imputabili all'ex Gent. Il Lille quest'anno tiene di più il pallone (61% di possesso di media, secondo solo al Paris Saint-Germain) e(dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol)Una difficoltà raccontata anche da Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma attualmente alla guida del Lille: "Le altre squadre ci conoscono, ci aspettano, per lui è più difficile trovare spazi. David non ha cambiato il modo di giocare, semplicemente ha meno opportunità per fare gol. La squadra crea meno situazioni offensive che può sfruttare". David è un finalizzatore, è solo la punta della iceberg.che deve metterlo nelle condizioni di esaltarsi. Di certo non ha dimenticato come si fa gol.