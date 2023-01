Charles De Ketelaere ancora stenta nel suo ambientamento al Milan. Il belga è stato il colpo estivo dei rossoneri ma le sue prestazioni sono state ampiamente sotto la sufficienza in questa prima parte di stagione. Eppure in tanti avevano lodato la società per il suo acquisto: risale a pochi mesi fa, ed è tornato in queste ore alla ribalta, un video in cui Lele Adani commenta il suo acquisto dal Bruges. Lo stimato commentatore della Rai apostrofa così il trequartista: 'Stiamo parlando di un gioiello, un cristallo solo da levigare ma ha tutto per brillare, saremo fortunati a vederlo giocare da noi".