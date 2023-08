è sempre più vicino a dire addio alpassando in prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell'operazione sono già state definite fra le due società sulla base di un'onerosità di 3 milioni di euro e un diritto di acquisto al termine dell'anno da 23 milioni di euro (). Ma perché alla società rossoneraconvengono queste cifre? La risposta va ricercata nel bilancio del club.Per portare il fantasista belgaa Milanotrovarono l'accordo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo dache solo in piccola parte si sono concretizzati (qualificazione Champions). De Ketelaere ha inoltre firmato soltanto un anno fa unda 2,2 milioni di euro di euro netti che. I primi 2,88 sono già stati versati, così come il primo mese del secondo anno, ma con l'Atalanta che partecipa al 100% con l'ingaggio del giocatore, in caso di riscatto il MilanRimanendo inoltre in Italia almeno per un altro anno, il Milan (ma anche l'Atalanta) non perde la possibilità di usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita.il costo del cartellino di De Ketealere è stato(6,99 ndr.) quindi oggi per realizzare una plusvalenza il Milan dovrebbe vendere De Ketealere per non meno di crica 26 milioni di euro che, guarda caso, è l'esatta cifra concordata fra le parti come valutazione fra prestito e diritto di riscatto. Ma perché al Milan conviene agevolare un prestito con diritto di riscatto fra 12 mesi? La risposta è semplice e va ricercata nella possibilità di realizzare una plusvalenza dalla sua cessione. Rimanendo a bilancio dei rossoneri per un altro anno,quando potrebbe scattare il riscatto il costo residuo del cartellino del classe 2001 sarebbe di circa 20 milioni. Di fatto, fra 3 di prestito e 23 di riscatto il Milan