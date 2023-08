Il sì tanto atteso del fantasista belga classe 2001 Charles De Ketelaere all'Atalanta non arriverà questa sera. Guai però a pensare che l'attaccante del Milan stia temporeggiando o sia in dubbio a trasferirsi a Bergamo. La questione, semmai, è più che altro logistica: la proposta dei nerazzurri l'ha ricevuta solo poche ore fa dai suoi procuratori, di ritorno dal lungo viaggio in Usa, dall'altra parte del mondo, e ora si riserverà qualche giorno di tempo per pensarci, appena ripreso dal jet-lag. La società bergamasca, già d'accordo col Milan per un anno di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 23 milioni, lo attende per qualche giorno, almeno fino al week-end.