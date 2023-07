un anno fa era la prima scelta di Maldini e Massara, che hanno portato avanti una trattativa a oltranza con il Bruges, dodici mesi dopo è diventato un pacco da spedire al migliore offerenteUn giocatore involuto, una comparsa, che non è stato in grado di rialzarsi nemmeno con il Belgio Under 21, eliminato nella fase a gironi dell'Europeo di categoria. Il suo agente, Tom De Mul, una decina di giorni fa, ha escluso una partenza ("Non è il primo talento che ha bisogno di un periodo di adattamento in un top club europeo. Presto potrà sperimentare la preparazione estiva per la prima volta"), la realtà dei fatti è ben diversa, CDK è in vendita. E il Milan aspetta offerte.Costato 32 milioni di euro più 3 di bonus, De Ketelaere è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2027.. Un prezzo alto, per questo non è da escludere un prestito con diritto di riscatto. In quest'ottica, secondo La Gazzetta dello Sport,Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio, ovvero 2,2 milioni di euro (al lordo, grazie al Decreto Crescita, circa 2,88 milioni di euro), troppi per il club di Percassi. Al Milan o in un altro club, di certo CDK deve svoltare e non è solo una questione di gol (che manca dall’aprile del 2022): deve dimostrare di essere un giocatore da big, di avere una dimensione internazionale.