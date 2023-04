. Lui che di principesco cerca di emulare le movenze in campo, con risultati, almeno allo stato attuale dei fatti, non soddisfacenti.. Stiamo parlando di lui ovviamente., dall’inizio della stagione sotto la lente d’ingrandimento del tifo rossonero, del pubblico e di tutti i media,che per lui, la scorsa estate, hanno investito gran parte del budget a disposizione per il mercato del Milan, quei 35 milioni che ora, più che una cifra investita, rischia sempre più di risultare un macigno da cui sarà difficile liberarsi. Il belga ha avuto un rendimento al di sotto le aspettative, risultando a tratti spaesato, fuori dal gioco e dagli schemi di Pioli., segnata in serata dal big match che attende i rossoneri contro il Napoli capolista, primo dei tre scontri che vede incrociarsi gli uomini di Pioli con la formazione di Spalletti,. L’ultimo gol del numero 90 rossonero, infatti, risale alla penultima giornata di Pro League contro il Beerschot, quando il classe 2001 vestiva ancora la maglia del Bruges, suo precedente club. Nell’occasione, De Ketelaere ha realizzato il gol del 3-0, gonfiando la rete con un facile tap in su assist di Vanaken. Eclatante a dir poco.Certo, la memoria ci ricorda quel gol annullato a Marassi contro la Sampdoria, per fuorigioco di Giroud ma nel conto delle statistiche, tale azione è risultata vana, non considerabile.Ecco che quindi, già dalla partita di stasera,, in attesa di disintegrare quel macigno e mostrare al mondo Milan la classe che i dirigenti, Maldini e Massara in primis, gli hanno da sempre riconosciuto., che sia negli 11 iniziali o meno - come stasera -. Una svolta può essere il ritorno al classico modulo rossonero – QUI tutte le ultime sulla formazione – con Pioli che tornerà alla difesa a 4 e spiegherà le ali al 4-2-3-1 tanto fortunato quanto stellare nella cavalcata Scudetto dello scorso anno.. Il sostegno dei compagni non è mai mancato – leggasi le dichiarazioni di Tonali – ma ora spetta al belga dimostrare a Pioli che merita la luce dei riflettori.Una luce dei riflettori che, volente o nolente, avrà sempre puntata su di sé. Come ricordato,– divisi in 32 milioni di base fissa più 3 milioni di bonus verso il Bruges in caso di qualificazione europea nei prossimi anni –. Ma ora, per parlare di futuro, ci sarà tempo. La fiducia di società, compagni ed allenatore esiste ed è concreta. Ora bisogna guardare al presente. Per non fare più credere a tutti di arrivare a Milanello in lacrime . Per accendere finalmente il suo sorriso e far piangere i suoi avversari e detrattori.