Un altro indizio, in una trattativa diventata una telenovela. Charles De Ketelaere oggi non si è allenato con i compagni, in campo per preparare l'esordio in campionato contro l'Eupen, in programma domenica alle 16. Come già successo nei giorni scorsi, il trequartista belga non vuole prendersi rischi e in accordo con il club anche oggi ha preferito lavorare a parte. Mentalmente ha staccato la spina, si sente un giocatore del Milan, ma per la fumata bianca bisogna avere pazienza: Maldini e Massara aspettano una risposta del Bruges all'offerta di 32 milioni di euro più 3 di bonus, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ieri in Belgio avevano parlato di domenica come termine ultimo per arrivare a un accordo, l'impressione è che la parola fine possa arrivare molto prima.