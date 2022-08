Dopo il quarto d'ora di ieri contro il Vicenza - con un palo colpito - oggi sono arrivati anche i primi gol di Charles De Ketelaere con la maglia del Milan: tre reti in 26 minuti contro la Pergolettese (Serie C): su rigore - sinistro a incrociare sotto alla traversa, messaggio al fantacalcio - di testa e di sinistro. Repertorio completo per l'ex Bruges, che Pioli ha lanciato da titolare nell'ultima amichevole pre campionato dei rossoneri. Insieme a lui, Saelemakers e Adli nel tridente dietro al 2004 Lazetic.



GOLEADA - La partita è finita 7-1 per i rossoneri, che oltre alla tripletta di Lazetic sono andati in gol con Lazetic - due reti - Pobega e Adli. Per la Pergolettese ha segnato Bevilacqua nel primo tempo. Tutti gli occhi però erano puntati sull'ultimo arrivato in casa Milan, e lui ha risposto presente. Il countdown sta per finire, De Ketelaer è carico per il debutto in campionato con l'Udinese.